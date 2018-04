Facebook-baas Zuckerberg: Mijn data zijn ook gestolen

Zuckerberg werd woensdag door leden van het Huis aan de tand gevoeld, nadat een dag eerder hun collega's uit de Senaat dat al hadden gedaan.



Databedrijf Cambridge Analytica kreeg middels een app waarin mensen een soort persoonlijksheidstest konden doen de profielen van 87 miljoen gebruikers van Facebook in handen. Die gegevens zouden vervolgens onder meer zijn gebruikt tijdens de campagne van Donald Trump voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, bijvoorbeeld om zeer gerichte reclame te tonen. Trump zelf ontkent dat.



Facebook wist volgens Zuckerberg sinds eind 2015 dat gegevens zonder toestemming waren doorgespeeld, maar nam genoegen met de mededeling dat ze waren vernietigd en lichtte daarom de betrokkenen niet in. Die fout wordt nu goedgemaakt.



Een eigen onderzoek van Facebook naar de zaak is voorlopig nog niet afgerond. Dat duurt nog 'vele maanden', zei Zuckerberg. Ook vertelde de topman dat Facebook gebruikers vanwege nieuwe Europese privacyregels door de privacy-instellingen gaat loodsen. Dat gaat het bedrijf doen voor al zijn gebruikers, niet alleen die uit de Europese Unie.



Zuckerberg vertelde verder onder meer dat Facebook geen data opslaat in Rusland, waardoor de kans kleiner is dat Moskou er toegang toe krijgt. Alle onwettige advertenties tegenhouden, bijvoorbeeld die voor zware pijnstillers, is volgens Zuckerberg haast ondoenlijk. Die worden wel verwijderd als Facebook-gebruikers ze signaleren en aan de bel trekken.