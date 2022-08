Facebook en Instagram halen accounts antivax-club Robert Kennedy Jr. offline

Japanse jongeren drinken steeds minder alcohol, en dat baart de belasting­dienst grote zorgen

Japan kampt met een alcoholprobleem, maar niet op de manier waarop je zou denken. In plaats van te veel, drinken de jongvolwassenen in het land juist te weinig alcohol, vindt de Japanse belastingdienst die hier verandering in wil brengen. Want hierdoor nemen de accijnsinkomsten af.

18 augustus