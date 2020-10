Facebook haalt bericht van Trump weg na bagatelliseren corona, ook Twitter grijpt in

Facebook heeft vandaag een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump verwijderd. Het bericht was volgens het platform in strijd met de regels over misleidende informatie over het coronavirus. Het is de tweede keer dat Facebook bij hem ingrijpt. Eerder op de avond besloot ook Twitter in te grijpen door een disclaimer bij zijn bericht te plaatsen.

Trump maakte vandaag opnieuw de tongen los door het coronavirus te bagatelliseren. Volgens de president is corona voor de meeste bevolkingsgroepen minder dodelijk dan de griep. Trump zei dat in een tweet waarin hij waarschuwt voor het komende griepseizoen.

,,Elk jaar sterven veel mensen, soms meer dan 100.000, aan de griep, en dat ondanks een vaccin, schreef Trump vanavond. ,,Gaan we ons land op slot gooien? Nee, we hebben ermee leren leven, net zoals we leren leven met Covid, in de meeste populaties veel minder dodelijk!!!”

Mogelijk gevaarlijk

Facebook neemt het bericht van Trump zeer serieus. ,,We verwijderen onjuiste informatie over de ernst van Covid-19 en hebben dit bericht nu verwijderd”, zegt Andy Stone, beleidsmedewerker bij Facebook, tegen BBC.

Ook Twitter stelt dat de inhoud de regels van Twitter schendt over het verspreiden van misleidende en mogelijk gevaarlijke informatie over het coronavirus. Met oog op het algemeen belang is besloten de tweet echter niet te verwijderen, zo valt te lezen in de disclaimer.

Serieus probleem

Joe Biden, de Democratische presidentskandidaat, zegt bezorgd te zijn door de woorden van zijn rivaal, die er volgens hem op neer komen dat ‘Amerikanen niet zo bezorgd moeten zijn’. ,,Je hebt ongeveer duizend mensen per dag die besmet raken. Dat is een significante bezorgdheid. Ik hoop dat niemand hieruit de boodschap oppikt dat het geen probleem is. Het is een serieus probleem. Het is een internationale pandemie.’’

Saillant detail is dat de nieuwe opmerkingen van Trump in schril contrast staan met uitspraken die hij in februari deed in een interview met journalist Bob Woodward, waarvan CNN een audiofragment publiceerde. ,,Je ademt gewoon de lucht in en zo wordt het doorgegeven en het is dus erg verraderlijk. Het is erg delicaat. Het is ook dodelijker dan een zware griep”, zei Trump toen over corona.

In ziekenhuis

De tweet van Trump komt ruim een halve etmaal na zijn ontslag uit het ziekenhuis, waar hij vrijdag was opgenomen omdat hij was besmet met het coronavirus. Volgens de artsen heeft hij vooruitgang geboekt, maar is verdere behandeling nodig.

De Amerikaanse gezondheidsinstantie CDC schat dat er de afgelopen tien jaar in de Verenigde Staten ongeveer 359.000 mensen aan de griep bezweken, van 12.000 in het seizoen 2011-2012 tot 61.000 personen in het griepseizoen 2017/2018. Door het coronavirus dat nu grote delen van de wereld teistert, stierven in de VS tot nu toe in een veel kortere tijd al zo'n 215.000 personen. Het gaat hier om geregistreerde coronadoden.

