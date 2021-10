Facebook introduceert functies voor veiliger gebruik kinderen, critici nog niet overtuigd

Een van de nieuwe functies die worden geïntroduceerd is een waarschuwing op Instagram om even een pauze in te lassen voor een foto met de buitenwereld wordt gedeeld. Ook worden kinderen er straks op geattendeerd als ze herhaaldelijk naar filmpjes kijken die niet bevorderlijk zijn voor hun welzijn. Bovendien heeft Facebook plannen om ouders meer toezicht te geven op wat hun kinderen online doen.

De nieuwe initiatieven werden zondag bij diverse Amerikaanse tv-stations gepresenteerd door Nick Clegg, vicepresident mondiale zaken bij Facebook. Maar critici toonden zich niet overtuigd van de effectiviteit ervan. Ook zouden nog veel details ontbreken.

Geen toverstok

Clegg zei dat Facebook de afgelopen jaren 13 miljard dollar heeft geïnvesteerd om het platform veilig te houden en dat het bedrijf 40.000 mensen in dienst heeft die aan deze problemen werken. ,,We proberen voortdurend om onze producten te verbeteren’', aldus Clegg zondag bij het programma State of the Union. ,,We kunnen niet met een zwaai van de toverstok het leven van iedereen perfect maken. Wat we wel kunnen doen is onze producten verbeteren, zodat ze veiliger worden en prettiger in het gebruik.’'

Clegg zei verder dat hij open stond voor meer regulering en toezicht. Hij merkte op dat de systemen die Facebook heeft ingevoerd, zo nodig door regelgeving ter verantwoording moeten worden geroepen.

Met de nieuwe initiatieven reageert Facebook op de kritiek van ex-medewerkster Frances Haugen, die afgelopen week bekendmaakte dat het bedrijf winst maken belangrijker vindt dat de veiligheid van gebruikers. Ze zegt die claim te onderbouwen met tienduizenden pagina’s interne onderzoeksdocumenten, die ze in het geheim kopieerde voordat ze haar baan bij de afdeling burgerlijke integriteit van het bedrijf opgaf.

Weinig effect

De Amerikaanse waakhond voor kinderen en mediagebruik Fairplay vreest dat de nieuwe maatregelen weinig effect zullen hebben. Zo kunnen kinderen het toezicht van hun ouders gemakkelijk omzeilen met geheime accounts, zei directeur Josh Golin. Ook is hij sceptisch over het inlassen van pauzes. Hij vindt dat Facebook vooral iets zou moeten doen aan zijn algoritmen. En dat kinderen geweerd moeten worden van Instagram.

Ook de Democratische senator Amy Klobuchar, voorzitter van de Senaatscommissie voor mededingingsbeleid, antitrust en consumentenrechten, zei zondag dat het tijd is om de privacywetten van kinderen bij te werken en meer transparantie te bieden in het gebruik van algoritmen. ,,Ik waardeer het dat hij bereid is om over dingen te praten, maar ik geloof dat de tijd voor een gesprek voorbij is’', zei Klobuchar, verwijzend naar Cleggs plannen. ,,Het is nu tijd voor actie.’’