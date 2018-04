Facebookbaas Zuckerberg: Het was mijn fout, het spijt me

Zuckerberg doelt op nepnieuws, buitenlandse inmenging in verkiezingen, haatdragende posts en data privacy. Zuckerberg: ,,Onze kijk op onze verantwoordelijkheid was niet ruim genoeg, en dat was een grote fout. Het was mijn fout, en het spijt me. Ik ben Facebook begonnen, ik run het, en ik ben verantwoordelijk voor wat hier gebeurt."



De verontschuldiging is de start van twee dagen vol intense ondervragingen in het Amerikaanse Congres, misschien wel de belangrijkste dag in de carriere van Zuckerberg en het 14-jarige bestaan van Facebook. De 33-jarige millennial die met zijn online sociale netwerk ruim 2 miljard wereldbewoners aan zich bond, ontkomt er niet langer aan om rekenschap af te leggen, na een reeks schandalen waarbij grote kwesties als privacy en democratie in het geding zijn. ,,Facebook heeft meer gebruikers dan elk land in de wereld, behalve China, en vier keer meer dan de VS inwoners heeft," zo brengt de Repubikeinse senator John Thune in herinnering.



Zuckerberg is haast onherkenbaar in een donkerblauw maatpak - een grijs t-shirt voldoet niet als je in het hart van de wereldmacht ter verantwoording wordt geroepen. Zuckerberg doet zijn best er niet langer uit te zien als de arrogante, ietwat sociaal gestoorde nerd die de makers van de film The Social Netwerk van hem maakten.