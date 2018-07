'Fake news van regering Tadzjikistan om tegenstanders mond te snoeren'

aanslag op fietsersIS claimt de aanslag op de groep buitenlandse fietsers in Tadzjikistan. Ondertussen beschuldigt de Tadzjiekse regering een verboden islamitische oppositiepartij. Maar in de voormalige Sovjetrepubliek is wel vaker iets niet wat het lijkt.

Islamitische Staat publiceerde gisteren een video van de vermeende daders van de aanslag, waarbij de Nederlander René Wokke (56) om het leven kwam en zijn vriendin Kim Postma (58) gewond raakte. Op de beelden zitten vijf mannen onder een zwarte IS-vlag. In het Russisch zweren ze trouw aan leider Abu Bakr al-Baghdadi van de soennitische terreurbeweging. Naar elkaar verwijzen ze met Arabische namen. Ze lijken op foto's van de verdachten die de Tadzjiekse regering eerder publiceerde. Vier van hen zijn maandag door veiligheidstroepen doodgeschoten, één is gevangen genomen en zou een bekentenis hebben afgelegd.

De Tadzjiekse regering stelde gisteren op basis van een 'bekentenis' dat de Islamitische Wedergeboorte Partij achter de aanslag zit. De leider van de groep die op de fietsers inreed en ze met messen stak, zou volgens de autoriteiten in Iran zijn getraind.

'Geen terreurbeweging'

In Tadzjikistan zijn dingen vaak niet wat ze op het eerste gezicht lijken. Als de regering een oppositiepartij van een aanslag beschuldigt, is er volgens Centraal-Azië-deskundige Bruno De Cordier van de Universiteit Gent weinig reden om te geloven dat dit klopt.

,,De Islamitische Wedergeboorte Partij is geen terreurbeweging die gewapende jihadstrijders opleidt of aanslagen op buitenlanders pleegt'', zegt De Cordier, die zelf in Tadzjikistan heeft gewoond en het land vaak bezocht. ,,Sinds de jaren 80 was het een perfect legale oppositiepartij, met 40.000 leden en zetels in het parlement. Tot de regering de partij in 2005 verbood en als terroristische organisatie aanmerkte. Dat gebeurde op basis van allerlei onwaarschijnlijke beschuldigingen, zoals dat de soennitische partij werd gefinancierd door Iran - een sjiitisch land - en dat kopstukken betrokken zouden zijn bij misdaden als drugshandel.''

Een valse getuigenis afdwingen is in de voormalige Sovjetrepubliek bovendien niet zo ingewikkeld, zegt De Cordier, die in het land herhaaldelijk te maken kreeg met intimidatie en corruptie. ,,De autoriteiten arresteren iemand en slaan hem in elkaar tot hij iets bekent.''

Bruno De Cordier, associate professor aan de Conflict Research Group van de universiteit Gent

De verbannen leiders van de verboden oppositiepartij ontkennen elke link met de aanslag en stellen dat de autoriteiten het incident misbruiken voor politieke doelen.

In Tadzjikistan zijn nooit eerder aanslagen gepleegd op buitenlanders. Zelfs ten tijde van de burgeroorlog die in de jaren 90 80.000 levens kostte, zijn buitenlandse hulpverleners nooit doelwit geweest. Het is wel bekend dat IS aanhangers heeft in het land. Een voormalige Tadzjiekse politiecommandant liep in 2015 over naar de terreurgroep.

Gelegenheidsgroep

Nieuwe maatregelen van de overheid om toeristen te beschermen zouden mogelijk een aanleiding kunnen zijn geweest voor de aanslag, denkt De Cordier. ,,Vorige week heeft de Tadzjiekse president Rakhmon een toespraak gehouden die bij de bevolking heel veel woede heeft opgeroepen. Hij kondigde aan dat politieagenten en ambtenaren die zich schuldig maken aan corruptie jegens toeristen voortaan zeer zwaar worden gestraft. Daarmee wil hij het imago van het land bij toeristen oppoetsen. Maar de gewone bevolking lijdt elke dag onder de zware corruptie. Daar wordt niets tegen ondernomen. Wellicht was dit het kantelmoment voor IS-sympathisanten om tot actie over te gaan.''

De politieke en economische macht in Tadzjikistan is in handen van familie en vrienden van president Rakhmon, die zichzelf twee jaar geleden liet herbenoemen voor het leven. Zo is de 31-jarige zoon van de dictator behalve generaal-majoor in het leger ook hoofd van de corruptiebestrijdingsautoriteit.

Juist de kleine ondernemers in de achterban van de Islamitische Wedergeboorte Partij hebben veel last van de alomtegenwoordige corruptie, zegt De Cordier. ,,Tot nu toe is de bevolking nog niet in opstand gekomen, maar sinds de Arabische Lente vreest het regime daar wel voor. Het beseft dat de islam een sterke mobiliserende kracht kan vormen. Vandaar dat de oppositiepartij is verboden en extremere uitingen van het geloof worden onderdrukt.''