Familie overleden Gabby (22) opent aanval op ouders verloofde Brian Laundrie

De vermissingszaak rond de 22-jarige Gabby Petito was wekenlang groot nieuws in de Verenigde Staten en ver daarbuiten. Brian Laundrie, de verloofde van Petito, bekende voor zijn dood in zijn dagboek dat hij Petito zou hebben omgebracht.

Het tweetal begon vorig jaar juni aan een rondreis door de Verenigde Staten en deed daarvan verslag op sociale media. Op 1 september vorig jaar keerde Laundrie echter alleen terug. Een grootse zoekactie begon en op 19 september werd Petito’s lichaam gevonden. Ze was gewurgd.

In de tussentijd was ook Laundrie verdwenen. Zijn lichaam werd uiteindelijk in oktober gevonden in een natuurgebied in Florida, niet ver van zijn ouderlijk huis. Hij had zichzelf door het hoofd geschoten. In de buurt werden ook een rugzak en het dagboek gevonden.

Kwaadwillig

De ouders van Laundrie hielden gedurende de vermissing van Petito en van hun zoon de kaken stijf op elkaar terwijl ze meer wisten over wat hun zoon gedaan had, stellen de ouders van Petito. ‘Terwijl Joseph Petito en Nichole Schmidt (de ouders van Gabby, red.) wanhopig op zoek waren naar informatie over hun dochter, hielden Christopher Laundrie en Roberta Laundrie de verblijfplaats van Brian Laundrie geheim. Er wordt aangenomen dat ze voorbereidingen troffen om hem te helpen het land te ontvluchten’, valt te lezen in de aanklacht, in handen van CNN.

De ouders van Laundrie hebben volgens de aanklagers ‘herhaaldelijk geweigerd’ om meer informatie te geven over de locatie van de stoffelijke resten van Petito, waardoor de nabestaanden onnodig lang hebben geleden. Zo zou de moeder van Laundrie de ouders van Petito onder andere hebben geblokkeerd op WhatsApp en op Facebook. ‘Hierdoor handelden Christopher Laundrie en Roberta Laundrie kwaadwillig en met grote onverschilligheid tegenover de rechten van Joseph Petito en Nichole Schmidt’, klinkt het verder nog in de aanklacht.

Schadevergoeding

De ouders van Laundrie waren zich van geen kwaad bewust en stelden dat ze geen enkel idee hadden wat hun zoon had gedaan of wat hij verder nog van plan was. Suggesties dat de ouders Brian hebben geholpen bij het verlaten van het ouderlijk huis of bij het vermijden van een arrestatie, ‘zijn gewoon onjuist’, zei hun advocaat een week nadat het lichaam van Petito was gevonden.

De ouders van Petito vragen een rechter hen tegemoet te komen voor hun ‘pijn en lijden, mentale angst, ongemak en het verlies van het vermogen om in de toekomst van het leven te genieten’. Volgens Buzzfeed eisen de ouders een schadevergoeding van ruim 30.000 dollar.

De advocaat van de familie Laundrie, Steve Bertolino, wilde tegenover Amerikaanse media niet reageren.