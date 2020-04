Familie overleden Mohamed klaagt Belgische supermarkt aan: ‘Mondmasker zou angst opwekken’

Daags na de ingevoerde maatregelen vroeg Mohamed aan de verantwoordelijke of het mogelijk was een masker te dragen, meent Hatim. ,,Maar die weigerde dit meteen, want een mondmasker dragen zou bij de klanten enkel angst opwekken. Volgens hem was er geen enkele reden om een masker te dragen aangezien hij nog jong was en dus geen risico zou lopen.”



,,Enkele dagen later voelde Mohamed zich niet goed en testte hij positief. Bij het onderzoek zagen ze dat zijn longcapaciteit maar voor 10 procent was aangetast, dus lieten de artsen hem vanzelfsprekend thuis uitzieken. Elke dag had hij een lichaamstemperatuur van tussen de 38 en 40 graden.”



Na alle media-aandacht die het overlijden van Mohamed kreeg, werd Hatim naar eigen zeggen gecontacteerd door verschillende werknemers van over het hele land die eveneens vertelden dat ze in hun winkel te weinig beschermd worden. ,,In totaal zitten we nu aan zo’n 27 getuigenissen die op dit moment door onze advocaten verzameld worden.”



De familie eist een schadevergoeding. ,,En indien Colruyt niet rond de tafel wil zitten, zullen we met de zaak naar de rechtbank trekken. Door de lakse houding van Colruyt is mijn zwager er nu niet meer.”