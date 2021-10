Familie vermoorde Nederlandse zakenman eist vertrek topman Keniaans OM

CBS: energiever­bruik uit biomassa neemt toe

30 september Het energieverbruik uit biomassa is vorig jaar met 10 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt vooral doordat kolencentrales steeds meer biogas, biobenzine, groen huishoudelijk afval of houtproducten verstoken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is biomassa goed voor 6 procent van het totale energieverbruik in Nederland.