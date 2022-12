Familiewoning van Iraanse sportklimster Rekabi verwoest: ‘Het resultaat van wonen in dit land’

Op de videoclip is onder meer de broer van Elnaz te zien, huilend. De onbekende man die de opnamen heeft gemaakt, zegt buiten beeld over Davood Rekabi, zelf ook succesvol als klimmer: ,,Dit is het resultaat van wonen in dit land. Een kampioen met kilo’s medailles, keihard gewerkt om dit land trots te maken. Ze bespoten hem met pepperspray, vernielden het huis en verdwenen. Wat kan ik nog meer zeggen?”

Elnaz Rekabi werd bij terugkeer in Teheran als een heldin verwelkomd. Vermoedelijk onder druk van de streng-islamitische autoriteiten verontschuldigde zij zich voor de gang van zaken in Zuid-Korea. Ze zei dat haar hidjab per ongeluk was afgevallen en ze sneller dan verwacht naar de klimmuur moest. Ze had geen tijd meer om haar hoofddoek weer om te doen.