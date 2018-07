FARC-leider weigert Senaatszetel omdat regering vredesakkoord niet naleeft

De voormalige leider van de guerrillabeweging FARC, Ivan Marquez, weigert in de Senaat plaats te nemen. Dat doet hij uit onvrede met de regering, die volgens hem het vredesakkoord dat de rebellen in 2016 afsloten met president Juan Manuel Santos, niet naleeft.

De FARC, die nu onder dezelfde naam voortgaat als een extreemlinkse politieke partij, behaalde bij de parlementsverkiezingen minder dan 1 procent van de stemmen. Het vredesakkoord uit 2016 garandeert echter tien zetels in het Congres: vijf in de Kamer van Afgevaardigden en vijf in de Senaat.

Marquez zou normaal gezien een zetel in de Senaat bezetten. Maar daar ziet hij nu dus van af. De voormalige FARC-onderbevelhebber, die nu ook een van de leiders van de partij is, vindt dat de regering een loopje neemt met het vredesakkoord. In een open brief klaagt hij over 'wijzigingen' die de overeenkomst 'misvormen'. Daarnaast uit hij kritiek op de arrestatie en mogelijke uitlevering van het voormalige FARC-lid Jesus Santrich aan de Verenigde Staten. Hij spreekt daarbij over 'gerechtelijk bedrog'.

Verdrag op instorten

Gevreesd wordt dat het internationaal bejubelde verdrag met de FARC, waarvoor Santos de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, op instorten staat door het aanstaande presidentschap van de rechtse Ivan Duque, die op 7 augustus de eed af legt. Een van zijn voornaamste campagnepunten was de wijziging van het vredesakkoord met de FARC, dat in Colombia zelf omstreden is. Tijdens zijn overwinningstoespraak in juni kondigde hij meteen 'correcties' aan.