Fatou, de oudste gorilla ter wereld, blaast 65 kaarsjes uit

,,Onze gorilladame viert haar 65e verjaardag vandaag, wat haar de oudste gorilla ter wereld maakt", schrijft de dierentuin van Berlijn op Instagram. ,,De traditionele verjaardagstaart kon ook dit jaar niet missen. De verjaardagsmaaltijd is altijd erg speciaal voor Fatou.” Bij de Instagrampost deelt de dierentuin foto's van de gorilla die de taart, waar met fruit een grote ‘65' op is getekend, op smult. De taart bestaat voornamelijk uit kwark, groenten en fruit met een bodem van rijst, aldus de dierentuin.

Volledig scherm De westelijke laaglandgorilla Fatou uit de dierentuin van Berlijn mocht vandaag 65 kaarsjes uitblazen, en is daarmee de oudste gorilla ter wereld. © REUTERS

Fatou verblijft al sinds 1959 in de dierentuin van Berlijn. Een schipper zou de jonge gorilla destijds in Marseille hebben ingeleverd om zijn rekening bij een kroegje te betalen. Hierna werd ze naar verschillende plekken in Europa gebracht, totdat de dierentuin van Berlijn Fatou aankocht. De dierentuin schat dat de gorilla bij aankomst zo'n twee jaar oud moet zijn geweest.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Zoo Berlin (@zooberlin)

De dierentuin noemt Fatou ‘voor haar leeftijd een uitgesproken rustige dame met een gezonde eetlust. We zijn iedere dag weer dankbaar dat ze bij ons is, en hopen dat we nog een aantal verjaardagen met haar mogen vieren’. De gorilla een van de weinige dieren in de dierentuin van Berlijn die in het wild is geboren.

Het Guinness World Book of Records benoemde Fatou in 2019 tot de oudste nog levende gorilla in gevangenschap ter wereld. Daarvoor hield Trudy, een gorilla uit 1956, de titel, maar op 24 juli 2019 blies zij op 63-jarige leeftijd haar laatste adem uit in de dierentuin in Little Rock, Arkansas in de VS.

Volledig scherm Fatou geniet van haar verjaardagstaart. © REUTERS

Volledig scherm Met 65 jaar is Fatou de oudste gorilla ter wereld. © REUTERS