FBI: Californische vrouw heeft brute ontvoering zelf in scène gezet

Het onderzoek naar de verdwijning van de Californische Sherri Papini heeft een verrassende wending genomen. De FBI zegt nu dat de jogger nooit ontvoerd is geweest, maar dat ze haar brute verdwijning zelf in scène heeft gezet.

In 2016 hield de verdwijning van Sherri Papini, een moeder uit Redding, Californië, het Amerikaanse nieuws in zijn greep. Toen ze, na gezegd te hebben een rondje te gaan hardlopen, niet kwam opdagen bij de kinderopvang om haar twee zoontjes op te halen, sloeg haar echtgenoot alarm. Haar telefoon, oortjes en een pluk haar werden gevonden op de plek waar ze het laatst was gezien.

Lees ook Vermiste vrouw VS na drie weken ontsnapt aan ontvoerders

Drie weken later werd Papini gehavend gevonden in de berm van een drukke snelweg. Naar eigen zeggen was ze ontvoerd door twee vrouwen die haar vastgebonden aan een paal hadden gemarteld. 22 dagen later was ze zonder enige reden weer vrijgelaten. Na een tijdje in het ziekenhuis te hebben gelegen, kon ze uiteindelijk weer terug naar haar man en kinderen. De ontvoering hield de lokale bewoners veel bezig. Zo verzamelden ze onder andere 10.000 dollars voor een ‘reverse ransom’ - losgeld om Papini vrij te krijgen, terwijl daar nooit om gevraagd was.

Zelf bedacht

Na jarenlang op zoek te zijn geweest naar de daders, komt de FBI nu tot de conclusie dat Papini het allemaal zelf bedacht moet hebben. Er is bewijs gevonden dat ze de drie weken van haar ontvoering doorbracht in het huis van haar ex-vriend, in het zuiden van Californië. De verwondingen, onder andere blauwe plekken en brandwonden, moet ze zichzelf hebben aangedaan, of haar ex heeft daarbij geholpen, aldus de FBI. Afgelopen donderdag is Papini opgepakt en in hechtenis genomen.

De verdwijning vond plaats bij het stadje Redding in Californië:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De FBI ontdekte dat Papini en haar ex-vriend weken van te voren wegwerptelefoons hadden aangeschaft, en dat de ex-vriend op de beruchte dag richting de locatie van de ontvoering was gereden, waarschijnlijk om haar op te pikken. Het doorslaggevende bewijs waren DNA-sporen die op de onderbroek en joggingsbroek van Papini waren aangetroffen. Bij het originele onderzoek bleek dat die niet van haar man waren, maar in 2020 bleek het DNA wél te matchen met haar ex.

Motieven

De motieven van Papini zijn nog onbekend. In tegenstelling tot de meeste mensen die hun eigen ontvoeringen in scène zetten, ging ze achteraf gewoon terug naar haar man en kinderen. Wel heeft de familie achteraf 30.000 dollar ontvangen door een GoFundMe-actie. Hiermee zijn onder andere hoge creditcardschulden afbetaald. Toch zijn er nog geen beschuldigingen van fraude opgekomen in het onderzoek, en loopt de man van Sherri Papini vrij rond.

Wel komt uit het verslag van de FBI naar voren dat Papini vaker loog over haar eigen situatie om medelijden op te wekken. Een ex vertelde aan de onderzoekers dat ze ‘verhalen verzon over dat ze slachtoffer zou zijn van huiselijk geweld’, terwijl dat niet het geval was.

Papini’s familie heeft de beschuldigingen van de FBI niet ontkend. ,,We zijn erg in de war door wat er gezegd is, en hopen de komende dagen helderheid te krijgen”, delen ze in een officiële verklaring. Wel zeggen ze ontsteld te zijn dat ze voor de ogen van haar kinderen is opgepakt.