Drie geïnterviewden die op de hoogte waren van de kwestie, waaronder een huidige en een voormalige overheidsmedewerker, lieten weten dat de FBI al ruim twee jaar op de hoogte is van de pogingen van Fancy Bear om in te breken in Gmail-mailaccounts. Een hoge CIA-ambtenaar gaf aan niet te kunnen melden wanneer de lijst met doelwitten werd ontvangen, maar liet wel weten overweldigd te zijn door het grote aantal hackpogingen. ,,Het is nu zaak om zo goed en zo kwaad als we kunnen de doelwitten in kaart te brengen", zo zei hij.



AP besloot die doelwitten zelf in kaart te brengen en ontdekte dat er meer dan 500 medewerkers uit de VS op de lijst stonden. Daarvan benaderde het persbureau er 190, om er uiteindelijk 80 te spreken. Het is niet duidelijk of de FBI naar aanleiding van deze informatie nu wel van plan is om de betrokkenen te informeren.



Ook enkele Nederlandse ministeries waren doelwit van Fancy Bear. Voor zover bekend maakten de hackers bij hen echter geen informatie buit.