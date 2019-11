Feest in Duitse trein eindigt in drama: meisje (2) in levensgevaar

Vietnam pakt twee verdachten op na drama met Britse dodentruck

14:39 Justitie in Vietnam heeft twee mensen laten arresteren in verband met de vondst van 39 dode migranten in een vrachtwagen in Engeland vorige maand. Het Openbaar Ministerie in Londen heeft een 23-jarige Noord-Ier in staat van beschuldiging gesteld en aangeklaagd voor meervoudige doodslag. Hij is de tweede chauffeur die officieel wordt aangeklaagd.