Salah Abdeslam is schuldig aan terroristische moordpoging

In de aanloop naar ‘Parijs’ wees niets in zijn directe omgeving erop dat Abdeslam tot over zijn oren in de voorbereiding zat, zo concludeert de Belgische krant La Libre Belgique op basis van politieverhoren van zijn toenmalige vriendin.



De jonge vrouw (26) met de schuilnaam Nasira stapte drie dagen na de aanslagen naar de politie. Abdeslam had al sinds eind 2014 plannen om naar Syrië te trekken, zo vertelde zij, ‘om er vrouwen en kinderen te helpen’. Maar erg serieus nam ze die plannen niet, omdat Abdeslam niet echt ‘het profiel’ van een Syriëganger had. ,,Hij rookte af en toe joints, luisterde naar muziek en ging uit. Hij was een feestneus.”



De maanden voor de aanslagen, november 2015, verkilde hun relatie. Abdeslam was vaak weg – zogenaamd met vrienden, in werkelijkheid om de terreuraanslagen voor te bereiden – en dat leidde tot ruzies. Drie dagen voor de aanslagen zagen ze elkaar voor het laatst. Abdeslam was zeer emotioneel en had huilbuien.