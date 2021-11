Feyenoord-fans gearresteerd na antisemitische aanval met Hitlergroet in Berlijn

Koppel van seksvideo in Sint-Michiels­kerk in Vlaamse Bree geïdentifi­ceerd

Het koppel van de beruchte seksvideo in de kerk van Bree is geïdentificeerd. Dat meldt het parket vandaag in een persbericht. Het koppel is ook al verhoord, beiden gaven de feiten toe.

4 november