Fietser die meisje (5) kniestoot gaf, eist schadevergoeding van haar familie

Dode en gewonde bij ontplof­fing in Liverpool, drie personen opgepakt op verdenking van terrorisme

Een taxi is zondagochtend rond 11.00 uur ontploft bij het Women’s Hospital in de Britse stad Liverpool. Daarbij is een dode en een gewonde gevallen. Inmiddels heeft de antiterreurpolitie samen met de lokale eenheden drie personen opgepakt.

14 november