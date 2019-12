Fikse celstraffen voor pedokoppel: ‘Hun misdrijven zijn onvoorstelbaar ernstig’

Gable werd in mei dit jaar aangehouden nadat de politie, die was gealarmeerd door tipgevers, ettelijke kinderpornofilmpjes en-foto's aantrof in zijn woning. In meerdere schokkende video's was Gable te zien. Ook zijn vriendin Frey kwam in een filmpje voorbij. Volgens justitie filmde de vrouw altijd haar vriend als hij kinderen misbruikte. ,,Dit horrorkoppel maakte zich twee jaar lang schuldig aan een reeks gruwelijke misdrijven”, oordeelde de rechter volgens Britse media.