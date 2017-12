File van en naar wintersportgebieden

Moeder bevalt van kerngezonde baby tijdens het boodschappen doen

14:30 In een buurtsupermarkt in Fresno (Californië) is een moeder tijdens het boodschappen doen bevallen van een kind. De vrouw wilde een blikje fris halen, maar na het betreden van de supermarkt kwamen de weeën. De baby kwam gezond ter wereld in de 'coffee corner' van de winkel, met dank aan alert optreden van medewerkers en bezoekers van de supermarkt. Na de bevalling zijn de moeder en de baby naar het ziekenhuis gebracht.