Filipijnse president: werk niet mee aan onderzoek naar executies

Sinds Duterte in 2016 aan de macht kwam, zijn meer dan vierduizend mensen omgekomen door politiegeweld. Ook zijn honderden drugsgebruikers en -dealers doodgeschoten door onbekenden. Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag kondigde begin vorige maand een vooronderzoek aan naar het geweld. Ook een speciale rapporteur van de Verenigde Naties doet onderzoek.

Duterte zei eerder beide onderzoeken te verwelkomen, maar kwam hier donderdag in een toespraak voor politieagenten op terug: ,,Als het om mensenrechten gaat, wie de rapporteur ook is, dan is mijn opdracht aan jullie: geef geen antwoord en besteed er geen aandacht aan."

Vrouwelijke rebellen

Het is niet de eerste oproep die Duterte doet. In februari riep Duterte zijn soldaten op om vrouwelijke rebellen in hun vagina te schieten. In een toespraak aan tweehonderd voormalige communistische rebellen riep hij op tot het aanpakken van vrouwen in conflict. Duterte's publiek bestond uit 48 vrouwen en 152 mannen.