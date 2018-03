Filmpje van rokende orang-oetan in Indonesië maakt dierenvrienden boos

Reactie Stichting AAP

Stichting AAP vindt het een kwalijke zaak dat dit soort dingen gebeuren. Deze orang-oetan is duidelijk vaker in aanraking gekomen met sigaretten en heeft geleerd hoe hij deze moet roken. Zoiets leer je niet in de natuur, alleen van mensen. Net zoals roken slecht is voor mensen, is dit ook slecht voor de gezondheid van apen. We hopen dat de dierentuin maatregelen treft zodat dit in de toekomst voorkomen kan worden.”