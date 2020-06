‘Financiële man Ridouan T. opgepakt in Dubai’

Arrestatie

Op beelden van de arrestatie is te zien hoe M. gefotografeerd wordt wanneer hij het vuilnis buiten zet. In de vroege ochtend van 3 juni valt een speciale eenheid het huis van M. binnen, wordt hij in de boeien geslagen en krijgt hij een mondkapje op. Het lijkt er kalm aan toe, maar het is onduidelijk of M. probeerde te vluchten. Op het moment zou M. worden ondervraagd en is het de bedoeling dat hij zo snel mogelijk wordt overgedragen aan de juiste autoriteiten.