'First lady Zimbabwe smokkelde ivoor'

Franse agent die zich opofferde bij IS-gijzeling overleden

10:07 De politieman die vrijdag mensenlevens redde met zijn heldhaftige optreden tijdens de gijzeling in een supermarkt in Zuidoost Frankrijk, is aan zijn verwondingen bezweken. Dat meldt het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken. Luitenant-kolonel Arnaud Beltrame (45) liet zich vrijwillig gijzelen in ruil voor de vrijlating van een vrouwelijke gijzelaar.