Florence pakt snackende toeristen aan: boete tot wel 500 euro

Negen bizarre boetes in het buitenland



1. Zonder onderbroek in Thailand

Zin in een eigen Basic Instinct-moment op reis? Niet in Thailand! Daar worden boetes uitgedeeld als men zonder ondergoed de deur uit gaat. Het is natuurlijk wel de vraag hoe de Thaise agenten dit controleren.



2. Kauwgom kauwen in Singapore

In Singapore zijn de straten kauwgomvrij en dat heeft een reden. Het is daar namelijk verboden om kauwgum te verkopen. Je mag het wel op zak hebben, maar neem het dus mee uit Nederland. Wie zijn uitgespuugde kauwgom op straat gooit, riskeert een boete van 1000 Singapore dollars (zo’n 600 euro).



3. Slippers achter het stuur in Frankrijk

Net wakker geworden op die heerlijke camping in Frankrijk. Slippers aan en naar het strand. Lopend geen probleem, maar stap niet met slippers in de auto want dit resulteert in een boete. Overigens geldt dit ook voor rijden met oordopjes.



4. Voeren van duiven in Venetië

Probeer geen duiven te voeren in Venetië. Volgens de politie zijn duiven vliegende ratten en heeft de duivenpoep een catastrofale werking op het prachtige natuursteen waar de gebouwen van zijn gemaakt. Het is dan ook verboden om broodkruimels aan de vogels te voeren.



5. Knuffelen in Dubai

Een romantische vakantie? Dan is het misschien verstandig om Dubai even over te slaan. Het is niet toegestaan om in het openbaar teveel affectie te tonen. Knuffelen en friemelen levert een boete op. Op het verrichten van seksuele handelingen in het openbaar staan zelfs gevangenisstraffen.



6. Schoenen die geluid maken in Italië

Haal de slippers en pumps maar snel uit de koffer. Op het Italiaanse Capri is het niet toegestaan schoenen te dragen die geluid maken.



7. Zonder benzine op de Autobahn

Op autovakantie naar Duitsland? Gooi de auto dan maar helemaal vol. Want midden op de Autobahn zonder benzine staan is niet alleen vervelend, maar ook een serieuze overtreding.



8. Niezen in Asheville

Snotverkouden? Blijf beter binnen tijdens een vakantie in het Amerikaanse Asheville. Raar maar waar: het is verboden om op straat te niezen.



9. Zwembroek in Barcelona

Tijdens het zonnebaden wat drinken halen in bikini? Niet in Barcelona. Alleen in zwembaden en op en rond het strand is lopen in zwemkleding toegestaan.