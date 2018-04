Fonds voor ontslagen FBI-man McCabe haalt half miljoen op

Een poging via crowdfunding geld op te halen voor zijn juridische kosten, bleek een groot succes. In vier dagen tijd maakten ruim 13.000 mensen geld over via de zogeheten Gofundme-pagina. McCabe zou de financiële hulp nodig hebben omdat hij moet meewerken aan onderzoeken en mogelijk zelf rechtszaken wil aanspannen.



De voormalige onderdirecteur van de FBI reageerde opgetogen op de steun. ,,Het gaat niet aan me voorbij dat iedere bijdrage niet alleen betekent dat iemand me het beste wenst, maar ook dat ze erkennen dat iets aan deze situatie oneerlijk of onrechtvaardig is", stelt hij in een verklaring.