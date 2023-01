Forse beloning voor traceren Nederlander die in 2020 in Spanje ontvoerd werd

De familie van een in 2020 in de Spaanse badplaats Marbella ontvoerde Nederlander van Marokkaanse komaf heeft 100.000 euro beloning uitgeloofd voor de tip die naar zijn verblijfplaats leidt. De ontvoering is al 2,5 jaar onderwerp van een geheimgehouden onderzoek van de politie in Málaga, die volgens de familie niets van zich laat horen.

Het onderzoek is in handen van een antinarcoticabrigade. Die vermoedt dat sprake is van een afrekening in het criminele circuit.

Zijn vrouw bestrijdt dat met klem en stelt dat haar man een succesvol zakenman in de sector onroerend goed is geweest en geen strafblad heeft. Mogelijk zou hij worden verward met een oom, Saïd Chaou, die door de Marokkaanse justitie wordt gezocht. Deze Nederlander wordt niet alleen van drugssmokkel verdacht, maar in Marokko ook van het financieel steunen van protesten in het noorden van het land. Hij is er eerder parlementslid geweest en is een fel criticus van koning Mohammed VI.

Klemgereden

De ontvoerde man, in media Jamal O. genoemd, werd op een parkeerplaats voor een restaurant in Marbella op 22 augustus 2020 met twee auto’s klemgereden en door acht als politiemensen verklede zwaarbewapende ontvoerders uit zijn auto gesleurd en meegenomen. Sindsdien is hij spoorloos. Zijn vrouw en vijf kinderen waren er getuige van. De echtgenote van het slachtoffer heeft herhaaldelijk om hulp gevraagd. Ze wendde zich in 2021 ook tot de Nederlandse autoriteiten. Ze klaagde destijds dat die zich het lot van Jamal niet aantrokken terwijl hij een in Nederland opgegroeide Nederlander is. Hij komt uit Roosendaal.

De advocaat van de familie, Javier Muriel, heeft beklemtoond dat er nooit om losgeld is gevraagd en andere motieven een rol moeten spelen. Voor zover bekend heeft de politie wel leden van een bende Franse huurmoordenaars aan de Costa del Sol in het vizier gehad.

Volledig scherm Politie in Marbella © Shutterstock / Domicile Media