Forse onweersbui levert ‘winters’ plaatje op in Frankrijk, ook in ons land lokaal pittige buien

Komende uren kunnen ook elders in het land nog enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Op de meeste plaatsen gaat het om lichte storingen, vaak zelfs zonder onweer. Een stuk pittiger zijn de buien die richting de Achterhoek trekken. ,,Wolkbreukachtige buien kunnen in korte tijd veel regenwater achterlaten en ook onweer en misschien zelfs hagel zijn mogelijk”, zei meteoroloog Diana Woei van Weerplaza eerder vandaag. Het verkeer kan tijdelijk last hebben van aquaplaning en zeer slecht zicht , ook kunnen straten en sommige tunnels onderlopen.

Ook morgen is de kans aanwezig op een aantal pittige buien, dan juist in het zuiden en zuidoosten. Lokaal kan opnieuw in korte tijd veel regen vallen, ook onweer is mogelijk. In het noorden valt morgen de minste neerslag, in het westen kan vooral later op de dag uit dikkere bewolking wel wat regen vallen. Het wordt dan een stuk frisser dan vandaag, met 19 tot lokaal 25 graden en minder zon.