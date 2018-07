Foutparkeerders hinderen, hulp te laat voor drenkeling

Nadat de man uit het water gehaald was, werd geprobeerd hem te reanimeren en werden de hulpdiensten verwittigd. Een ambulance en een brandweerwagen werden naar de haven gestuurd, maar zij raakten door de foutgeparkeerde auto's niet meteen in de buurt van het slachtoffer.



,,Onze mensen kwamen ter plaatse heel wat wagens tegen die er geparkeerd stonden", zegt brandweercommandant Rob Lemkens. ,,In het begin mag daar geparkeerd worden, maar verder op de toegangsweg is dat verboden. Ze stonden zelfs geparkeerd op het speciaal voor de hulpdiensten ingerichte bospad. Die bosweg is net breed genoeg voor de hulpdiensten. We konden daar niet door."



De politie werd opgeroepen om de wagens weg te laten slepen, maar er gingen zo kostbare minuten verloren. De foutparkeerders kregen allemaal een proces verbaal, één van de auto's werd weggetakeld omdat hij de hulpweg blokkeerde.