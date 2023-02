Fox News-baas: zender steunde claims Trump over verkiezingsfraude



Fox News-presentatoren steunden de claims die oud-president Donald Trump maakte over verkiezingsfraude, erkent de zenderbaas van Fox News, Rupert Murdoch. Volgens The New York Times heeft Murdoch vorige maand onder ede tegen een rechter gezegd dat een aantal tv-presentatoren Trumps beweringen onderschreven. “Ik had graag gezien dat we dat achteraf sterker aan de kaak hadden gesteld”, zou Murdoch volgens de krant ook gezegd hebben.