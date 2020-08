Frankrijk, Duitsland en Britten tegen plan VS om opgeschorte VN-sancties Iran opnieuw in te stellen

Spil in Duitse megamis­bruik­zaak getuigt achter gesloten deuren over gruwelijk misbruik dochtertje

17 augustus De spil in de Duitse megamisbruikzaak heeft vandaag in de rechtbank getuigd over het gruwelijke misbruik dat hij zijn 2-jarige dochtertje en andere kinderen aandeed. Achter gesloten deuren, om het meisje te beschermen.