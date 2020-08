Frankrijk: een land vol mondkapjes en toch veel besmettingen

persoonlijk relaas Sjarzjoek over ‘zijn’ Belarus: ‘Voor mijn ogen reed een politiewa­gen op demonstran­ten in’

22 augustus Sjarzjoek Bachoen gaat in Minsk al wekenlang de straat op voor hervormingen in zijn land. De 44-jarige politicoloog uit Belarus schreef voor deze krant een persoonlijk relaas over de kwalijke invloed van Rusland en zijn hang naar vrijheid. ,,Mijn land en mensen verdienen een beter leven.’’ Dit is zijn verhaal: