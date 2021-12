Frankrijk evacueert 60 Nederlanders uit Kaboel

Veel mensen achtergebleven

Er zijn veel mensen achtergebleven in de hoofdstad van Afghanistan nadat de laatste evacuatievluchten in augustus vertrokken. Mensen die uren in de lange rij stonden bij het vliegveld en er op het laatste moment niet inkwamen zitten sindsdien ondergedoken in de stad.



Een aantal van hen heeft zelfs stappen naar de rechter genomen tegen de Nederlandse staat, omdat ze naar eigen zeggen recht hebben op een evacuatie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig met de evacuaties en kijkt op welke manieren dit kan.