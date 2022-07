Frankrijk haalt 35 kinderen en aantal moeders terug uit IS-kampen Syrië

Frankrijk repatrieert 35 Franse kinderen uit het noordoosten van Syrië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde dinsdag dat de kinderen al zijn aangekomen en dat ook 16 moeders zijn teruggehaald. De kinderen en hun moeders zaten in vluchtelingenkampen voor familieleden van vermeende strijders van Islamitische Staat (IS).

De kinderen zijn overgedragen aan de kinderbescherming, terwijl voor de moeders nu juridisch bekeken wordt wat er met hen moet gebeuren. De kampen waar zij zaten staan onder Koerdische controle, sinds IS daar in 2019 is verslagen.

Mensenrechtenorganisaties roepen Frankrijk al langer op om ongeveer tweehonderd Franse kinderen terug te halen uit Syrië. Een commissie van de Verenigde Naties concludeerde eerder dit jaar dat de omstandigheden in de kampen levensbedreigend voor de kinderen zijn.



In het meest beruchte kamp al-Hol sterven gemiddeld twee kinderen per week door ziektes en ondervoeding. De VN vond zelfs dat Frankrijk de mensenrechten schond als de kinderen niet zouden worden gerepatrieerd.

Vrees voor nieuwe aanslagen

Frankrijk is terughoudend met repatriëring, omdat het bezorgd is om de binnenlandse veiligheidssituatie. Veel kinderen zitten in Syrië met geradicaliseerde ouders en de regering vreest nieuwe aanslagen van IS-jihadisten. Daarom wil Parijs in principe dat Fransen in Syrië worden berecht. Toch is het niet de eerste keer dat Frankrijk kinderen uit Syrië terughaalt. Sinds 2016 zijn al 126 kinderen teruggekomen uit Syrië.

Nederland haalde in februari nog vijf IS-vrouwen en hun kinderen op uit een detentiekamp in Syrië: