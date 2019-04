Hoe vaak zou Philip Freriks de Notre-Dame gezien hebben? Zelfs als we een voorzichtige schatting maken en rekenen met een gemiddelde van één keer per week is dat ongeveer 3.000 keer. En het kan goed meer zijn. ,,De kerk heeft bijna iets banaals, je komt er zo vaak langs”, zegt de presentator, journalist en schrijver (74), die ruim een halve eeuw geleden vanuit Utrecht naar Parijs vertrok, om zich daar min of meer definitief te vestigen.



Wat u misschien niet weet, maar Freriks wel, want er zijn weinig Nederlanders die Parijs beter kennen dan hij: als u bij Brussel of Valenciennes over de snelweg naar het zuiden rijdt en de afstand tot Parijs op een bord langs de weg ziet staan, geeft die afstand exact het aantal kilometers tot de Notre-Dame weer.



Het geeft maar aan hoe belangrijk de kerk voor het land is. ,,Frankrijk heeft geen koning, Frankrijk heeft de Notre-Dame", zegt hij tot twee keer toe, telefonisch vanuit de lichtstad. ,,De bevrijding van Frankrijk was in 1944 pas echt een feit toen de klokken van de Notre-Dame luidden.”