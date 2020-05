Frankrijk sluit scholen na opleving aantal besmettingen: ‘70 gevallen’

De Franse minister van Onderwijs, Jean-Michel Blanquer, trok vandaag aan de bel in een radio-interview bij RTL, schrijft persbureau AP. Hij zei dat de opening van de scholen een aantal kinderen in gevaar brengt. Omdat de incubatietijd meerdere dagen tot zo’n twee weken bedraagt, is de kans groot dat de besmettingen al hebben plaatsgevonden voor de heropening van de scholen. Of de besmette personen leerlingen of leraren waren, lichtte hij niet toe.