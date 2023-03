Frankrijk verbiedt e-step voor kinderen tot 14 jaar

Gebruik privéjets in EU enorm toegenomen, in Nederland zelfs met bijna 90 procent

Het gebruik van privévliegtuigen is vorig jaar sterk toegenomen, zowel in Nederland als de rest van de Europese Unie. Volgens een inventarisatie die het onafhankelijke onderzoeksbureau CE Delft heeft gemaakt in opdracht van Greenpeace, is het aantal privévluchten in de EU met 64 procent toegenomen. In Nederland was de stijging nog groter: volgens het rapport steeg vanaf Nederlandse luchthavens 12.176 keer een privévliegtuig op in 2022. Dat is een stijging van 87 procent ten opzichte van het jaar ervoor.