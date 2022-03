Frankrijk versoepelt vanaf 14 maart de coronaregels

Oekraïense matroos opgepakt nadat hij luxejacht van Russische oligarch deels laat zinken in Mallorca

De Russische invasie in Oekraïne heeft tot een opmerkelijk incident geleid op het eiland Mallorca. Daar is zaterdag een Oekraïense matroos opgepakt omdat hij het luxejacht van zijn Russische baas deels tot zinken had gebracht. De zeeman werkte al ongeveer tien jaar op het schip Lady Anastasia, dat 7 miljoen euro waard is.

28 februari