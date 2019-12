Frankrijk weer plat door protesten

Wetenschap­pers slaan alarm op klimaattop Madrid: ‘Zuurstof in zee neemt razendsnel af’

17:33 Het zuurstofgehalte in de zeeën op de wereld loopt ongekend snel terug, en dat bedreigt diverse vissoorten. Daarvoor waarschuwt een groep deskundigen in een rapport dat vandaag op de klimaattop in Madrid is gepresenteerd, zo melden internationale media.