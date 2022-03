Frans gezin springt van balkon: vier doden, 15-jarige jongen overleeft val

De 8-jarige dochter is onder de doden en de 15-jarige zoon heeft de sprong als enige overleefd, maar is in kritieke toestand in een ziekenhuis opgenomen.

Het drama voltrok zich rond 06.00 uur, kort nadat politieagenten hadden aangebeld met een arrestatiebevel tegen de 41-jarige vader in verband met een zaak rond het thuisonderwijs van een van zijn kinderen en de leerplicht. De agenten vertrokken weer toen de deur niet werd geopend. Even later vernam de politie dat er mensen van het balkon waren gesprongen of gevallen.

Het bewuste pand staat in het centrum van de stad aan het Meer van Genève, tegenover het casino van Montreux. Volgens buren leefde het gezin erg teruggetrokken.

