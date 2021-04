Frans meisje Mia (8) spoorloos: moeder gaf ‘complotdenkers’ opdracht voor ontvoering

Frankrijk is in de ban van de ontvoering van het meisje Mia (8). Zij werd dinsdag ontvoerd toen ze bij haar oma was. De politie vermoedt dat haar moeder met Mia naar het buitenland is gevlucht. Drie mannen zijn aangehouden op verdenking van het uitvoeren van de ontvoering. Volgens Franse media behoren zij tot een groepering die in de ban is van complotdenken.

De kidnapping vond plaats in de gemeente Les Poulières (Vogezen). Twee mannen belden aan bij de oma, met de smoes dat ze van de jeugdbescherming waren. Een derde man wachtte in een bestelwagen, waarin Mia uiteindelijk werd meegenomen. Het gaat om mannen van 23, 58 en 60 jaar oud.

Justitie in Frankrijk stelt dat de ontvoerders verklaard hebben dat Lola Montemaggi (28), de moeder van Mia, opdracht gaf. Zij raakte eerder de voogdij over haar dochter kwijt, en was het daar niet mee eens. Ze mocht Mia voortaan maar twee keer per maand zien, en dan alleen in het bijzijn van een derde persoon. De grootmoeder van Mia kreeg de voorlopige voogdij toegewezen.

De mannen die zijn aangehouden zijn volgens justitie in Frankrijk aanhangers van het ‘survivalisme’, een groepering die sterk gekant is tegen het bestaande systeem. Recentelijk zouden hun denkbeelden volgens het Franse BFM TV zijn beïnvloed door samenzweringsclub Qanon en anti-coronasentimenten. In onderlinge berichten dreigden ze onder meer vaccinatiecentra op te blazen. Ook zouden ze het hebben gehad over kinderontvoeringen. Ze waren al in beeld bij de veiligheidsdiensten, maar dat kon niet voorkomen dat ze Mia ontvoerden, stelt justitie.

De verdachten lieten in hun verhoren doorschemeren het idee te hebben gehad iets goeds te doen. Sociale diensten zien ze als een instituut van de elite voor pedofilie, waaruit kinderen bevrijd moeten worden.

Volledig scherm Het huis waar Mia ontvoerd werd. © AFP

De ontvoerders klopten bij de oma aan voor ‘een onverwachte inspectie’ en maakten haar wijs dat het kind mee moest naar hun bureau, zei procureur Nicolas Heitz vandaag op een persconferentie. ,,Daar was zogenaamd een ontmoeting met haar moeder gepland. Door de naam van een begeleider van Mia te noemen, probeerden ze het vertrouwen van oma te winnen. Ze toonden ook documenten met het logo van het ministerie van Justitie.”

Slecht gevoel

Het duo kreeg Mia zonder geweld mee, de list was geslaagd. De overdonderde oma hield er echter een slecht gevoel aan over en dus belde ze de instantie op. Daar verzekerden ze haar dat er die dag niemand langs zou komen. Meteen werd groot alarm geslagen. Van Mia en Lola ontbreekt sindsdien ieder spoor.

Volledig scherm Lola Montemaggi. © AFP

Materiaal voor explosieven

De drie ontvoerders werden in de nacht van woensdag op donderdag uit hun bed gelicht in Parijs, Seine-et-Marne en Les Lilas. In het huis van een van de verdachten werd materiaal aangetroffen om explosieven te maken. Een van de verdachte zei in zijn verhoor dat de mannen zich verzetten ‘tegen de barbaarsheid van het systeem’. ,,Dankzij ons is een meisje weer herenigd met haar moeder.”

Het gerecht pakte ook een vierde verdachte. Hij vertoeft in hetzelfde milieu.

Volledig scherm Procureur Nicolas Heitz. © AFP

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: