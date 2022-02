Frans ‘vrijheidskonvooi’ op Champs-Élysées: blokkades, boetes en traangas

‘Trump nam topgeheime documenten mee naar resort’

De Amerikaanse oud-president Donald Trump nam vanuit het Witte Huis ook documenten met de classificatie ‘topgeheim’ mee naar zijn resort in Florida, melden twee ingewijden aan The Washington Post. Het roept volgens de Amerikaanse krant vragen op over waarom het papierwerk buiten het Witte Huis werd aangetroffen.

11 februari