Franse agent die zich opofferde bij IS-gijzeling overleden

Beltrame hoorde bij de agenten die als eerste ter plaatse kwamen. De meeste gegijzelden hielden zich schuil in een koelcel en konden via een nooduitgang vluchten. Beltrame bood aan de plaats van de laatste gegijzelde in te nemen, waarbij hij zijn telefoon met een open lijn naar zijn collega's op tafel neerlegde. Hij kreeg drie schotwonden, die naar nu blijkt fataal bleken.



Beltrame is getrouwd en heeft geen kinderen, melden Franse media. De luitenant-kolonel wist Lakdim omstreeks het middaguur zo ver te krijgen dat hij de plaats mocht innemen van een gegijzelde vrouwelijke klant van de Super U in Trèbes bij Carcassonne. Toen Lakdim omstreeks 14.30 uur begon te schieten, bestormde de politie de zaak.