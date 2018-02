Franse babymelk mogelijk al tien jaar lang besmet

De zaak kwam begin december aan het rollen in Frankrijk. Er werd toen een salmonellavergiftiging geconstateerd bij enkele tientallen baby’s die allemaal babymelk hadden gedronken afkomstig uit één fabriek van Lactalis in Craon.



De besmetting had waarschijnlijk te maken ‘met werkzaamheden in die fabriek in het eerste trimester van 2017’, aldus het bedrijf. Na de bekendmaking werden in opeenvolgende etappes verschillende partijen babymelk van de fabriek uit de handel genomen.