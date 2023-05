Franse diplomaat na één dag ontslagen vanwege prostituees in ambtswoning

Nederlan­der (62) in Vietnam vast voor doden echtgenote: ‘Te veel met haar telefoon bezig’

In Vietnam is een 62-jarige Nederlander opgepakt op verdenking van moord op zijn vrouw, zo melden media in het land. Aanleiding voor de moord was volgens hen het veelvuldige telefoongebruik van zijn echtgenote. Toen ze haar mobieltje tijdens een etentje niet wilde neerleggen, escaleerde de ruzie. Hij zou haar later hebben doodgestoken met twee messen.