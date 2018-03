Franse ex-president Sarkozy in staat van beschuldiging gesteld

Duitse zwemleraar (33) misbruikte tientallen jonge meisjes

20:41 Een 33-jarige Duitse zwemleraar wordt ervan verdacht 40 zeer jonge meisjes te hebben misbruikt. Dat deed hij volgens de politie onder water, naast het zwembad of in kleedkamers. In enkele gevallen dreigde hij zijn slachtoffertjes, allemaal tussen de vier en acht jaar oud, te vermoorden als ze het door zouden vertellen.