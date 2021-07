Franse inreisregels aangescherpt: Nederlander moet negatieve testuitslag tonen

Frankrijk scherpt het inreisbeleid aan voor reizigers uit Nederland en meerdere andere Europese landen. Zij hebben vanaf middernacht op zondag een negatieve coronatestuitslag nodig die niet meer dan 24 uur oud is, maakte de regering bekend. Reizigers uit Nederland kunnen nu nog volstaan met een test die uiterlijk 72 uur oud is.

De nieuwe regel gaat ook gelden voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Spanje, Portugal en Griekenland. Frankrijk stelt van 21 juli voor volwassenen - bij bezoek aan evenementen of culturele instellingen - de zogeheten pass sanitaire verplicht. Vanaf augustus geldt dat ook voor café- en restaurantbezoek.



Om in aanmerking te komen voor de verplichte coronapas moet iemand zich elke 48 uur laten testen. Voor Europese toeristen geldt ook de Europese corona-app en QR-code als bewijs dat iemand volledig is ingeënt - met een vaccin van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca of Janssen -, negatief getest of recent hersteld.

Jongeren

Eerder liet de Franse minister voor Volksgezondheid, Olivier Véran, weten dat de gezondheidspas vooralsnog niet gaat gelden voor jongeren tot en met 17 jaar. ‘Om de vakantie niet te bederven’, klonk het. De jongeren moeten wel een mondkapje dragen, maar hoeven zich niet elke 48 uur te laten test.

De maatregel is onderdeel van het Franse strijdplan tegen de deltavariant, die hard rondgaat in Frankrijk. Ook in Nederland slaat de mutatie wild om zich heen en zorgt voor ongekende toename in dagelijkse besmettingen. Vooral onder niet, of te recent, ingeënte jongeren zorgt de deltavariant voor besmetting.

Nederland kleurt rood

Sinds donderdag kleurt Nederland rood op de Europese coronakaart. Duitsland merkte ons land gisteren al aan als risicogebied vanwege het stijgend aantal besmettingen. Wie vanaf vandaag middernacht vanuit Nederland naar Duitsland reist, krijgt te maken met extra maatregelen.



Mensen die in de tien dagen voor hun reis in Nederland zijn geweest, moeten zich voorafgaand aan hun reis melden bij de Duitse autoriteiten. Daarnaast geldt er een quarantaineperiode van tien dagen, maar niet voor mensen die kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief zijn getest of recent zijn hersteld van Covid-19.