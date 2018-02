Franse kaasboeren begraven strijdbijl in Camembert-oorlog

Officieel hoort de ronde smeuïge kaas uit Normandië te komen. Die wordt op ambachtelijke wijze gemaakt door kleine Normandische boeren. Zij dragen het officiële ‘AOP Camembert’-stempel. Dat betekent dat de kaas plat en cilindervormig is, 3 centimeter dik is, minimaal 250 gram weegt en een diameter heeft van tussen de 10,5 en 11 centimeter.



Bovendien heeft de betreffende boerderij minimaal 50 procent aan authentieke Normandische koeien, die minimaal zes maanden per jaar grazen op Normandisch gras. En natuurlijk: de echte AOP is rauwmelkse kaas, dus niet gepasteuriseerd.



Maar in de winkels ligt ook ‘Zwitserse camembert’. Er is camembert die ergens in de buitenwijken van Moskou wordt geproduceerd en er bestaat zelfs Amerikaanse ‘fake camembert’. Multinationals zetten sinds jaar en dag doodleuk ‘Camembert fabriqué en Normandie’ op hun doosje, terwijl hun koeien overal in de wereld grazen. En ze pasteuriseren massaal.