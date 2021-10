Franse lerares werd op lugubere wijze onthoofd voor pinpas

Kort na de vondst van het onthoofde lichaam van Kessida, een weduwe en moeder van twee kinderen, werd woensdagavond een verdachte gearresteerd. ,,Dit is een 51-jarige man die het slachtoffer kende”, zei de aanklager van Béziers, Raphaël Balland, in een verklaring. Volgens Balland was er sprake van voorbedachten rade. De Franse krant Le Figaro meldde dat er latexhandschoenen en rollen tape in de tuin lagen, sommige lokale media schreven dat de handschoenen met bloed waren besmeurd.

Gestolen pinpas

Kessida verloor haar man twee jaar geleden en woonde in een rustige wijk. Agenten gingen woensdag rond 22.00 uur langs bij haar huis, nadat haar zoon de politie had ingeschakeld omdat hij niets van zijn moeder had gehoord. Normaal gesproken belden ze elkaar iedere dag. De zoon had ook toegang tot videobeelden in het huis en zei dat hij bezorgd was omdat hij een schaduw op de grond zag en het huis een bende was.