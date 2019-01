Franse oud-bokser die agenten te lijf ging is op de vlucht

De Franse politie zoekt de 37-jarige Dettinger die twee maal kampioen van Frankrijk was in de klasse halfzwaargewicht. In Frankrijk is er veel kritiek op de bijna twee meter lange oud-bokser die een op de grond liggende politieman in elkaar trapt. Dat werd gefilmd, evenals zijn bokspartij met een agent die zich met een wapenschild probeert te beschermen.

Dettinger die tijdens het gevecht gekleed was in het zwart en zelf geen geel hesje droeg werkt tegenwoordig als ambtenaar in het departement Essonne. Hij is nog niet aangehouden en vrienden vrezen dat hij op de vlucht is. Zijn oud-trainer Jacky Trompesauce raadt hem aan zich vandaag bij de politie te melden. ,,Ik heb geprobeerd hem te bellen maar hij neemt niet op. Christophe is extreem aardig. Toen ik die video’s zag dacht ik dat hij zo reageerde omdat er mensen in de problemen waren door het traangas van de politie. Ik heb hem aangeraden naar de politie te gaan en uitleg te geven”, aldus Trompesauce vanochtend in de Franse sportkrant L’Équipe. Franse media melden dat hij op Facebook heeft gemeld achter de Gele Hesjes te staan.